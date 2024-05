Lancio di bottiglie dalle tribune: "Us Pallavolo sarà parte civile"

Lanci di bottiglie in campo, l’US Pallavolo Senigallia si costituisce parte civile. Le neroazzurre sono state sconfitte, ma durante la gara sono state gettate, ai danni delle giocatrici senigalliesi, alcune bottiglie da parte dei tifosi ospiti, tanto che è stato necessario chiedere l’intervento di carabinieri. "Se la giustizia sportiva ha dimostrato di non avere alcuna credibilità legittimando di fatto comportamenti costituenti reato che hanno falsato una partita e hanno condotto abusivamente una società sportiva in finale – ha chiosato il direttore tecnico di US Pallavolo Senigallia, Roberto Paradisi –, ci penserà la giustizia ordinaria". Un lanciatore intanto sembra essere stato individuato. Le atlete della Us Pallavolo erano rimaste molto deluse dal comportamento del pubblico, ma anche dai mancati provvedimenti nei confronti dei facinorosi che avevano infiammato il tifo fino a lanciare oggetti in campo. A denunciare il tutto aveva pensato il direttore tecnico, che ieri ha annunciato che la società si costituirà parte civile. Una brutta pagina di sport che i sostenitori della squadra, ma anche tutti gli amanti dello sport auspicano sia chiusa rapidamente. Ma sono tante anche le pagine belle dello sport senigalliese: domenica a Olbia il senigalliese Diego Mori, kg 81, ha conquistato il titolo di campione italiano di judo per la sua categoria combattendo in quattro incontri e vincendoli tutti. Diego a 13 anni è campione italiano. Soddisfazione anche per Riccardo Gazzetti, tesserato della Pallacanestro Senigallia, che è stato convocato al raduno della nazionale Under 12. In acqua per le competizioni nazionali di Optmist a Villasimius in Sardegna c’erano anche i senigalliesi Giorgia Gordini, tesserata con lo Yacht Club Riviera del Conero, e poi Ettore Svegliati Baroni, tesserato con il Sef Stamura, i quali si sono poi distinti nella categoria juniores.

si. sa.