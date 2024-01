L’Ancona sotto gli occhi di Tiong. Contro il Pineto una gara da vincere

Sotto gli occhi di patron Tiong l’Ancona cerca punti a Pineto. Quelli in palio per i dorici sono punti salvezza: è la terza giornata di ritorno, mancano ancora 17 partite ma per l’Ancona saranno 17 finali in cui dovrà raccogliere risultati utili a sufficienza per cercare di conquistare la permanenza in serie C evitando i playout. La squadra di Colavitto, nonostante il punto guadagnato domenica scorsa a Gubbio, è scivolata al quintultimo posto della classifica, sorpassata ora anche dalla Vis Pesaro, e non vince dalla gara interna con la Recanatese dello scorso 18 novembre. Da allora tre pareggi e quattro sconfitte, media da retrocessione diretta. Qualcosa non va, è chiaro, nei prossimi giorni arriveranno ad Ancona almeno un paio di rinforzi, un attaccante e un centrocampista, oltre ai quattro giunti i primi di gennaio, intanto la società ha sfoltito la rosa facendo spazio ai nuovi innesti che sono con Colavitto ormai da tre settimane. Un tempo sufficiente per pensare di cominciare a vedere qualcosa di buono già stasera in Abruzzo.

A Pineto manca lo squalificato Clemente, dall’altra parte per la stessa ragione è assente il bomber Volpicelli, una buona notizia per i biancorossi, ma gli abruzzesi sono saldamente in zona playoff, mentre l’Ancona langue al quintultimo posto. Serve una vittoria, o quantomeno un pareggio, anche perché domenica prossima al Del Conero arriverà il Cesena e per Gatto e compagni ritrovare fiducia attraverso un risultato il più positivo possibile, sarebbe il modo migliore per affrontare la corazzata romagnola. Intanto c’è il Pineto. Colavitto in settimana ha provato diversi moduli ma quasi sempre con gli stessi interpreti: il tecnico di Pozzuoli dovrebbe tornare però ad affidarsi al 3-5-2 visto a Gubbio, centrali di difesa Pellizzari, Cella e Mondonico, a centrocampo Barnabà al posto dello squalificato Clemente, e dall’altra parte Martina, in mezzo dovrebbero scendere in campo Prezioso con Saco e Basso, mentre Gatto e Paolucci ancora non al top della condizione dovrebbero essere dirottati in panchina.

In avanti fiducia a Energe insieme a Spagnoli, con Cioffi recuperato ma anche lui non al meglio e in panchina insieme a Moretti e Giampaolo. Un 3-5-2 prudente oppure un 4-4-2 con Martina o Barnabà abbassati sulla linea di difesa, magari pronto a trasformarsi in un 4-3-3 grazie all’innesto di una terza punta. Dall’altra parte anche Amaolo dovrebbe presentare il consueto 3-5-2, stavolta con Gambale a fianco a Chakir. Solo due i precedenti tra Ancona e Pineto, entrambi relativi a questa stagione: all’andata finì 1-0 per l’Ancona in gol con Peli su assist di Spagnoli, poi però il Pineto, sempre al Del Conero, vinse la partita di Coppa Italia per 1-0 con rete di Baggi. Attesi stasera al Pavone Mariani oltre duecento anconetani.

Giuseppe Poli