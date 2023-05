L’Antonino De Luca Jazz Trio approda domani alla rassegna del Santa Monica ad Ancona

Un altro ‘metà settimana’ al Santa Monica di Ancona. Dopo l’appuntamento con il karaoke di domani, giovedì (a partire dalle ore 20.30) spazio alla novità ‘Santa Monica Jazz’. L’appuntamento è con l’Antonino De Luca Jazz Trio, formazione composta dal fisarmonicista, da Emanuele Di Teodoro al basso elettrico e da Massimo Manzi, uno dei batteristi più noti a livello nazionale. Antonino De Luca, nato e cresciuto in Sicilia, nel corso della sua carriera è stato chiamato a sostituire il grande Frank Marocco (diventato poi suo maestro) in occasione dell’evento "Fisarmoniche in crociera" e ha partecipato a una trasmissione televisiva andata in onda su Rai International dedicata alla fisarmonica e alla famosa ditta Victoria, che costruisce alcuni dei più celebri strumenti al mondo.