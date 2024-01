L’architetto Vecchietti prende anche il Territorio

Novità in Comune tra riorganizzazione di uffici e personale. Dopo l’addio dell’ingegner Roberto Vagnozzi, andato in Provincia, la macchina comunale era rimasta senza un dirigente del Dipartimento del Territorio. A prendere il suo posto l’architetto Manuela Vecchietti, che era già dirigente dell’Urbanistica e diventerà figura apicale. Avrà un incarico triennale assumendo la responsabilità dei settori Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio, Edilizia, Suap e Suep. Continuerà poi a guidare l’Ufficio Progetti Speciali che già era di sua responsabilità con competenza specifica per redigere il nuovo Puc e altri regolamenti come quello degli oneri di urbanizzazione, dei dehors, degli impianti pubblicitari. Nel solo 2023 sono stati assunti un tecnico al Suap in sostituzione di un licenziamento, un istruttore direttivo per il Suep, un istruttore direttivo per il Dipartimento del Territorio – Ambiente in sostituzione di mobilità, due amministrativi all’ufficio tributi, un amministrativo anagrafe più due interinali. Da febbraio entra in servizio una nuova figura al Suep e sono previste assunzioni per 7 amministrativi.