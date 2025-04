L’Arsenio Lupin delle auto in sosta tradito da un tatuaggio a stella

Viene a passare due mesi al mare, in inverno, per rubare. Sei furti e una tentata rapina che avrebbe commesso un forestiero del nord Italia tradito da un tatuaggio a stella. Risalire a lui, un 47enne originario della provincia di Savona, è stato possibile dopo un’indagine dei carabinieri di Numana e Osimo (attraverso anche le telecamere di sicurezza) che avevano ricevuto diverse denunce dei residenti per le automobili trovate forzate e dalle quali erano sparite borse, portafogli, marsupi, cellulari, carte di credito, bancomat e persino 1.300 euro in contanti. L’Arsenio Lupin della Riviera del Conero è finito a processo davanti alla giudice Antonella Passalacqua per furto aggravato, porto abusivo di armi atte ad offendere, tentata rapina e indebito utilizzo di carte bancomat. L’imputato aveva preso casa a Numana a fine novembre del 2020. I primi furti risalgono alla fine di dicembre. Individuava automobili e autocarri da lavoro parcheggiati lungo le vie, poi forzava le portiere e ci entrava dentro per frugare. A fine dicembre, in due giorni diversi ha rubato dentro una Polo e una Up Volkswagen. In una ha preso il cellulare di uno straniero, nell’altra la borse di pelle di una donna dove c’erano anche gli occhiali da vista di marca e una chiavetta usb. L’8 gennaio 2021 ha tentato di rapinare la moglie del proprietario di una Fiat Panda. Salito a bordo si era accorto solo dopo che la donna era all’interno e le avrebbe puntato un coltello a serramanico con una lama di 11 centimetri minacciandola. Le urla della malcapitata lo avevano messo in fuga. A gennaio ha fatto quattro furti, in uno ha tagliato il tettino di stoffa di un Maggiolone per portare via il portafoglio alla proprietaria con 1.300 euro e un carnet di assegni. Con un bancomat preso da un’altra vettura si è poi presentato in due sportelli ad Ancona per fare prelievi. Dalle telecamere si è visto che aveva un tatuaggio a stella su una mano. Quello lo ha incastrato.