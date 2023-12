L’assessore Gatto tira le somme:: "Controlli eccezionali in città"

Dall’inizio dell’anno ad oggi sono stati 128 gli incidenti stradali rilevati a Osimo dalla Polizia locale, 289 i veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, 852 i veicoli circolanti senza la prescritta revisione periodica e poi 14 le sanzioni per guida senza patente e 36 per uso del cellulare, pratica questa che è spesso causa di incidenti stradali. Dati alla mano, è l’assessore alla Polizia Federica Gatto a fare il bilancio di fine anno: "Sono stati effettuati 597 servizi con pattuglia fissa e sono state controllate 4.167 persone, 64 sono state le postazioni di controllo con l’utilizzo del telelaser, 590 i servizi di controllo dedicati in prossimità degli edifici scolastici, 25 servizi di ordine pubblico, su disposizione del Questore, congiunti, e ogni fine settimana sono stati effettuati servizi serali e notturni in centro storico. Numeri davvero eccezionali per un comando di una città di 35mila abitanti. Negli anni si è lavorato su diversi fronti, nella consapevolezza che in questo ambito l’attività deve essere multidisciplinare e trasversale. Protagonista è sempre stato il comando di Polizia locale, che in questo periodo ha dato prova di grande impegno e crescita professionale, nonostante le sfide che si sono succedute in questi anni, basti solo pensare all’evoluzione normativa in tema di sicurezza urbana, dal decreto Minniti in poi, soprattutto per ciò che concerne l’organizzazione e la gestione di eventi pubblici, alla crisi pandemica e alla completa riorganizzazione del Comando dovuta al turn over di quasi tutto il personale". Per ciò che concerne il sistema di videosorveglianza, nelle ultime settimane è iniziata l’installazione delle telecamere che riguardano due importanti progettualità: la prima dal valore di 100mila euro che prevede l’installazione di 34 nuove telecamere, 12 di contesto e 22 dotate di tecnologia ocr, e un secondo da 30mila euro che ha ricevuto il cofinanziamento da parte del Ministero dell’Interno che prevede una nuova telecamera con tecnologia ocr e 8 di contesto. Un sistema che sarà ultimato nel mese di gennaio 2024 e che conterà 121 telecamere a controllo sia del centro che delle periferie.

Silvia Santini