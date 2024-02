"L’assessore Zinni smentisce la giunta. A Palazzo del Popolo regna solo il caos"

Sosta, parcheggi, viabilità: il confronto a distanza tra gli assessori della giunta comunale finisce nel mirino dell’opposizione di centrosinistra che torna a puntare il dito contro il caos che, secondo loro, regna a Palazzo del Popolo.

Abbiamo provato a stimolare anche l’assessore a Mobilità&Parcheggi, Daniele Berardinelli, sul tema, ma l’impressione è che dalla della giunta arrivi l’imput del silenzio.

Ieri l’analisi generale, oggi, dopo l’intervista rilasciata dal vicesindaco, Giovanni Zinni, al Carlino, il focus dedicato alla mobilità, una delle sue deleghe.

"La situazione è grave ma non seria, diceva Flaiano – attaccano in una nota tutti i gruppi di minoranza, Altra Idea di Città, Ancona Futura, Azione, Diamoci del Noi e Partito Democratico –. Anche oggi (ieri, ndr.) assistiamo ai giravolta quotidiani della giunta. Zinni, il vicesindaco che si crede il sindaco, smentisce su tutta la linea gli assessori, in particolare Tombolini sull’aumento delle tariffe della sosta. Che poi il grido di dolore dell’assessore ai lavori pubblici era dettato dalla mancanza di risorse per le manutenzioni. Proprio perché i soldi della sosta se ne vanno tutti a feste. Ora, tuttavia, Zinni si supera. Si fa pure il San Martino, smentendo il sindaco stesso che lo aveva definitivamente eliminato dall’agenda della giunta, e sostituito con fantasiosi parcheggi a due piani o a un piano sopra piazza Pertini. Cittadini, non vi preoccupate. Oggi (ieri, ndr.) conferenza stampa per l’ennesima festa: il Carnevale, anzi il nuovo Carnevale di Ancona. Mai festa più adatta. Un consiglio alla giunta: vestitevi da pagliacci".

Insomma un attacco duro quello delle opposizioni che mettono al centro il tema caldo della sosta in centro.