L’attore e doppiatore Pannofino e la moglie vanno in visita alla Fondazione "Farinelli"

Sorpresa, Francesco Pannofino in Corso Mazzini per un blitz alla Fondazione Farinelli, dopo una passeggiata in centro. L’attore e doppiatore tra i più famosi in Italia è andato a salutare i genitori di Lorenzo (Lollo) Farinelli, nella sede della Fondazione nata in sua memoria. Lollo morì nel 2019, a 34 anni, a causa di linfoma non Hodgkin a grandi cellule di tipo B che non gli lasciò scampo. Tra le sue passioni, non solo la recitazione e la medicina, ma anche il doppiaggio. Emozionati i genitori di Lollo, che hanno accolto Pannofino e la moglie, Emanuela Rossi, (sua compagna di scena nello spettacolo ´Chi è io?´, che fa tappa alle Muse fino ad oggi): "Sono passati per un saluto – racconta la presidente e mamma di Lorenzo, Amalia Dusmet -. Due persone stupende, hanno voluto conoscere la storia di Lorenzo e sono rimaste coinvolte.. In cantiere potrebbe esserci qualcosa per la Fondazione.

n.m.