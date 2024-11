L’Audax prende fiato: pari

Qualcosa si muove: l’Audax pareggia in quel di Lucrezia, scuotendo così la classifica. Con il Corinaldo fermo ai box, lo Jesi va a vincere con il Chieti rilanciando le proprie quotazioni (e sabato c’è Jesi-Corinaldo), mentre il Cus Ancona perde nuovamente, relegato in penultima posizione.

SERIE A2- Dopo quattro giornate in apnea, con quattro sconfitte di fila, la doppietta di Jacopo Antronaco fa prendere aria all’Audax: in casa della Buldog Lucrezia termina 2-2. Sul doppio vantaggio dei padroni di casa, i senigalliesi non abbassano la testa e, a cinque dal termine riaprono l’incontro, pareggiando a un minuto e mezzo dal triplice fischio. "È stata una partita difficile, abbastanza equilibrata, anche perchè in questa categoria non esistono partite semplici. - la disamina di Antronaco- Un punto che ci serve per muovere un po’ la classifica, e che ci dà morale per come è arrivato. Sono contento per i gol, ma soprattutto perché hanno aiutato a portare un punto alla squadra, che viene sempre prima di tutto". Classifica 7°g. Prato 18, Roma 16, Russi 15, Buldog Lucrezia 10, Grifoni 9, Rieti, Pontedera, Imolese 7, Grosseto 6, Audax 1970 4, Potenza Picena 3.

SERIE B- Turno di riposo per la capolista Corinaldo. Non ne approfitta quella che fino a quel momento era la seconda forza del campionato, il Chieti, sconfitto in casa dallo Jesi (2-5). "Non è stato semplice, ma l’abbiamo messa subito bene- le parole di Gabriele Piersimoni, colui che ha dato il là alla vittoria- Siamo partiti forte e siamo stati superiori tutto il primo tempo. Poi siamo calati il secondo tempo, poche rotazioni, ma alla fine abbiamo rischiato il giusto". In gol anche Carnevali (doppietta per lui), Alemao e Di Iorio. Il Cus Ancona non riesce a trovare la chiave di volta, subendo un altro stop, questa volta per mano dell’Eta Beta Fano (3-4). Ad analizzare il delicato momento Fabio Molinari, direttore operativo della squadra universitaria: "Usciamo dal campo con una sconfitta che fa male. I ragazzi, per l’ennesimo incontro in emergenza a causa delle assenze, hanno disputato una partita di cuore e maturità. Ora avremo la sosta che ci permetterà di ricaricare le pile e recuperare qualche infortunato". Classifica 7°g. Corinaldo 15, Eta Beta Fano, Faenza 12, Recanati, Jesi, Montegranaro 11, Chieti 10, Teramo 7, Cus Macerata 5, Cus Ancona 4, Real Dem 1.

SERIE B femminile- A Civitanova Marche, 4-0 al Bo Ca Junior e l’Atletico Chiaravalle si fa di nuovo sotto. La doppietta di Felicetti e il centro di Loth e Bussaglia regalano alle rosanero il secondo posto. Classifica 6°g. Futsal Hurricane 18, Chiaravalle 12, Roma, Scandicci 10, Futsal Academy, Grisignano 6, Pisa 4, Terni, Bo Ca Junior 1.

Alice Mazzarini