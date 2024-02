L’Audax Senigallia vola. Una vittoria da primato

La quattordicesima giornata porta l’Audax Senigallia in vetta. Grazie alla vittoria dei senigalliesi in casa del Sangiorgio (2-3) e la sconfitta della capolista Grifoni a Piani Poggio Fidoni con lo Spes (3-2), ecco l’Audax effettuare il sorpasso, con i gol di Massi, Scattolini e Benigni a regalare per la prima volta in questa stagione il primo posto alla squadra senigalliese.

"Abbiamo il grande pregio di non esaltarci troppo quando le cose vanno bene, e non abbatterci quando non vanno - la riflessione del tecnico senigalliese, Diego Petrolati -. Oggi siamo primi in classifica e questo è motivo di orgoglio e grande soddisfazione, ma il campionato è ancora molto lungo e pieno di insidie. Per cui giocheremo ogni partita cercando di trarre il massimo dalla stessa in termini di risultato. I calcoli e le valutazioni li faremo alla fine". Il Cus Ancona ritorna a vincere, e lo fa in casa (i tre punti mancavano dal 9 dicembre scorso) con il Recanati (5-1, Ferjani, Astuti, Gabella, Quercetti e Balzamo).

"Dopo un primo tempo a fasi alternate, nella ripresa abbiamo visto un’altra squadra, capace di segnare cinque reti e creare tante occasioni - le parole del team manager cussino, Carlo Ulivi -. Sono soddisfatto di quanto visto e della reazione avuta dalla squadra dopo il vantaggio del Recanati. I conti si fanno alla fine: vero è che siamo in zona playoff, ma i playout sono a pochi punti di distanza, e questo è un campionato dove basta un nulla per ritrovarsi nelle zone calde della classifica". Arrancano Corinaldo e Cerreto d’Esi: il primo sconfitto a Macerata dal Cus (6-4), ma ancora in zona salvezza, il secondo dall’Etabeta Fano (6-8) e sempre più fanalino di coda.

Altri risultato: Gadtch-Rieti 5-2. Classifica 14°g. Audax Senigallia 31, Grifoni 30, Recanati 23, Cus Ancona 22, Rieti, Etabeta 21, Corinaldo 18, Spes, Gadtch, Cus Macerata 17, Sangiorgio 16, Cerreto d’Esi 9.