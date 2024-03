Lavori alla palazzina delle emergenze

Con la firma di due atti notarili da parte della Direzione Generale della Ast Ancona si potrà ora procedere con le successive fasi per i lavori nell’ambito del Pnrr, che riguardano la realizzazione della palazzina per le emergenze presso il presidio ospedaliero "Principe di Piemonte". Come richiesto dall’amministrazione comunale, è stato predisposto un atto vincolante con il quale l’Ast di Ancona si impegna a realizzare dei posti auto a servizio della nuova palazzina che saranno il presupposto necessario per una concreta progettualità per la rimodulazione dei parcheggi di tutto il nosocomio di Senigallia. "Continuiamo a lavorare per potenziare l’assistenza sanitaria rivolta ai cittadini marchigiani e per garantire servizi diffusi sul territorio - dichiara il Vice Presidente della giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini - con questi atti si compie un ulteriore passo avanti nella concretizzazione di opere importanti per la comunità". Ma restano molteplici le criticità che riguardano l’ospedale di Senigallia, dove le liste di attesa per una visita specialistica restano bibliche. Non sono da meno le attese al Pronto Soccorso dove, con l’arrivo della stagione estiva e la partenza di numerose iniziative si spera che il numero di sanitari in servizio venga aumentato e che venga attivato anche il Servizio di Guardia Medica Turistica.