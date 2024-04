Lavori sulla strade in vista del G7

Ad Ancona la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica (Pfte) dei lavori di manutenzione straordinaria della strade cittadine in vista del G7 salute che si terrà nel capoluogo marchigiano il 9, il 10 e l’11 ottobre. La decisione, all’interno dell’accordo quadro, prevede l’affidamento alla ditta che eseguirà le opere per 404mila euro circa per gli interventi su porzioni di via XXIX Settembre, di via Rupi di via XXIX Settembre, di Lungomare Vanvitelli, della parte alta di via Conca a Torrette. Per gli interventi di manutenzione straordinaria su alcune strade di Ancona, la Regione Marche aveva assegnato al Comune un contributo straordinario pari due milioni di euro. Nel febbraio scorso la giunta comunale aveva individuato le zone oggetto di intervento suddividendo i lavori in quattro lotti. "A gara espletata - fa sapere l’assessore comunale ai lavori pubblici Stefano Tombolini - iniziamo il percorso che ci porterà a riqualificare alcune parti della città in relazione ai lavori del G7".