Lavoro, al parco Fluviale festa al chiosco Otium

"Una festa per tutta la cittadinanza, per ricordare il lavoro come momento di emancipazione e diritto costituzionale dell’umanità". E’ lo scopo della festa organizzata per oggi dal Comune di Castelbellino al parco Fluviale a ridosso della ciclabile dell’Esino in località stazione. La festa inizierà alle 10 con l’inaugurazione del nuovo Chiosco-Bar "Otium", punto di ristoro e d’incontro intermedio per i tanti ciclisti che percorrono la pista ciclabile da Jesi a Moie e che, alla conclusione dei lavori in essere prevista per il prossimo anno, unirà Falconara a Sassoferrato. Alle 10:30 l’intervento del sindaco di Castelbellino Andrea Cesaroni e a seguire quello dei rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil. Si proseguirà con ben tre band tra le più seguite a livello locale: i "DistillatoBeat", "Gli Scordati" e i "RocKingo" specializzati in musica molto più vivace quali Rock’n’ Roll, Swing e Rhythm’ Blues". Non mancheranno cibo da strada, grigliata, birra e drink. Date le previsioni meteo la parte musicale della giornata è stata concentrata e terminerà alle 20.