Le borse di lavoro. Ecco i risultati

Si è tenuto ad Ancona il 5 ottobre al Ridotto delle Muse l’evento di persentazione dei risultati delle borse lavoro. Presenti i referenti della Commissione Europea, del Coordinamento nazionale FSE, delle Strutture del Dipartimento Politiche sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Marche, dell’Autorità di Gestione Marche FESR e FSE e degli stakeholder del territorio, per condividere i positivi risultati della prima finestra di domande dell’anno 2023 della Borsa Lavoro e favorire, nel contempo, la più ampia partecipazione possibile per gli anni 2024 e 2025. Nell’ambito del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 della Regione Marche, le Operazioni di Importanza Strategica (OIS) costituiscono una delle novità introdotte dalla programmazione europea. Si tratta di progetti che forniscono un contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi del programma. L’Operazione di Importanza Strategica FSE+ Marche 21-27 è stata individuata nelle "Borse Lavoro", una misura di politica attiva del valore di 13.400.000,00 euro per gli anni 2023|2024|2025, con più "finestre" di accesso all’anno, che prevede lo svolgimento da parte di disoccupati tra i 18 e 65 anni, iscritti e presi in carico dai Centri per l’Impiego, che non possono accedere ad ammortizzatori sociali e che si trovano fuori dal mercato del lavoro, di un progetto formativo presso un’azienda o datore di lavoro privato della durata di otto mesi, percependo un’indennità mensile pari ad 800 euro lordi, con l’obiettivo di favorirne la qualificazione e riqualificazione professionale per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.