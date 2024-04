Le borse di studio in memoria di Ciani

Sono state consegnate a Corinaldo le borse di studio in onore del partigiano Arnaldo Ciani. Una tradizione che ormai va avanti da molti anni e che ad ogni anniversario vede la consegna del riconoscimento, che anche giovedì mattina è stato assegnato nelle sale del palazzo comunale per onorare il partigiano e primo sindaco di Corinaldo dopo la Liberazione. La borsa, che viene conferita da oltre trent’anni, è riservata agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado "Guido degli Sforza" dello stesso Comune. Per il 2024 il tema assegnato come traccia partiva dall’appello del 1906 di Maria Montessori, "Donne tutte sorgete!", che invitava le italiane ad attivarsi per esercitare il diritto di voto, chiedendo ai ragazzi di sviluppare le loro riflessioni sulla piena acquisizione dei diritti e la parità tra i generi. I temi sono stati valutati da una apposita commissione, che comprende un esponente dell’amministrazione comunale di Corinaldo, da un rappresentante della scuola "Guido degli Sforza" e dal figlio di Arnaldo, il signor Settimio Ciani. Quest’anno la vincitrice è stata Matilde Biagetti della classe terza sezione A, mentre sono stati segnalati i temi di Yuri Coppari, della classe terza sezione B, e di Matilde Cappella, della terza sezione A. si. sa.