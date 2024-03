Le canzoni di Franco Califano e le poesie di Sabino Morra: "Ma non sarà solo un tributo"

Undici anni fa se ne andava Franco Califano, cantante tra i più amati dal pubblico italiano, anche per il suo essere ‘personaggio’, spesso sopra le righe, ma autentico. Domani sera (ore 21.15) al Teatro Panettone di Ancona andrà in scena uno straordinario omaggio all’artista romano: "Io e Califano. Le mie poesie le sue canzoni". A firmarlo è il regista Sabino Morra, il quale spiega: "Non sarà solo un tributo al grande ‘Califfo’, ma mille dichiarazioni d’amore. Sono stato sempre una grande estimatore di Califano. Le sue canzoni, le sue poesie, i suoi monologhi hanno fatto sempre da colonna sonora alla mia vita. Il suo parlare d’amore, il suo raccontare la verità sulle tante facce dell’amore, spesso amplificandola, sono diventate lezioni per noi sognatori. Ecco, parliamo di sogni che si avverano. Tra i tanti miei sogni, c’era quello di portare in teatro le sue canzoni e le mie poesie. Forse un po’ presuntuoso come progetto, ma i sogni vanno aiutati e incoraggiati. Non esistono sogni di serie A o di serie B. Esistono i sogni. Ecco il mio sogno che si avvera: ‘Io e Califano… le mie poesie le sue canzoni’. La serata del Panettone sarà un viaggio nel mondo di Franco Califano, grazie al quale il pubblico potrà ascoltare alcune tra le sue più belle canzoni. Tanti i successi da lui stesso interpretati nel ruolo di cantautore, ma tante anche le indimenticabili canzoni portate alla ribalta da grandi colleghi, uomini e donne: Mia Martini (basti citare ‘Minuetto’), Patty Pravo, Mina, Ornella Vanoni, Renato Zero, Edoardo Vianello, Peppino Di Capri, Fred Bongusto".

E non mancheranno le sorprese. "Sul palco, oltre a me, ci saranno anche quattro grandi amici, nonché straordinari musicisti – continua Morra – Si tratta di Mimmo Scaricamazza, Marco Rutolo, Roberto Fabietti e Marco Lorenzetti. Poi ci saranno quattro voci. Proprio perché Califano ha scritto brani per tanti artisti, ho voluto scegliere voci diverse fra loro: Laura Anconetani, Alessandra Losacco, Federica Grassoni e Jopier". Il ricavato della serata sarà devoluto alla FANPIA, che si occupa di pet therapy. Il prezzo del biglietto d’ingresso è di 15 euro (posti numerati). Si consiglia la prenotazione al numero 3491370068.