Le "costellazioni" pronte a illuminare il Natale

L’Orsa Maggiore e il Dragone, installazioni d’arte contemporanea firmate da Carmelo Giammello illumineranno da domani la facciata del teatro Pergolesi. Contemporaneamente le luminarie accenderanno non solo corso Matteotti e via Pergolesi ma anche i vicoli del centro storico, scendendo da piazza Federico II fino a Porta Valle.

Un ricco cartellone natalizio reso possibile da diversi sponsor e dalla collaborazione con i commercianti. "Quest’anno abbiamo scelto di illuminare un corridoio luminoso che scende da piazza Federico II, per me che vivo quella zona, un riconoscimento per chi vi abita. Una zona che possa essere parte di accesso alla città" ha spiegato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo dalla galleria degli stucchi di palazzo Pianetti accanto agli assessori Emanuela Marguccio e Luca Brecciaroli.

Terminata ieri l’installazione sulla facciata del Pergolesi delle due costellazioni, parte dell’opera "Planetario" di Carmelo Giammello, prestate dalla Città di Torino.

"Una esperienza che Torino ha avviato 26 anni fa – ha spiegato l’assessora torinese Francesca Comisso in collegamento web –, un’opera che ha sempre occupato in città una strada centrale come via Roma e alla quale siamo affezionati. Un progetto, quello di unire le luci di Natale all’arte contemporanea, che ci fa piacere arrivi anche a Jesi dopo Volterra e l’Havana".

"Sono uno scenografo - ha aggiunto Giammello – e questa è un’opera nata per creare prospettiva infinita, riproducendo la Via Lattea. Ho cercare di portare il cielo più vicino alla terra. Di avvicinare a noi le stelle".

Ricco il calendario ‘Tutto un altro Natale" che prevede anche la fabbrica del cioccolato di Willy Wonka, ‘Tutta un’altra favola’ in piazza Federico II, dal 21 al 24 dicembre, quando "famiglie e bambini vivranno da veri protagonisti il magico villaggio con laboratori e spettacoli dedicati". "Ruolo importante e all’insegna della musica ce l’avrà Piazza Pergolesi – ha aggiunto Fiordelmondo – con il Maloo Concert, il Simone Grassi Swingset Live Concert e la rievocazione della nascita di Pergolesi (il 24 e 30 dicembre e 4 gennaio, ndr).

E ancora il 26 dicembre la riproposizione dell’evento dedicato a rievocare la nascita di Federico II. Tornerà la Festa di San Silvestro in piazza della Repubblica con un dj storico in voga anche tra i più giovani". Dj Baldelli, col suo Cosmic Sound Disco & Funk, suonerà dalle 23 dal balcone del teatro, preceduto da dj Bruno. In piazza della Repubblica i mercatini natalizi.

Sara Ferreri