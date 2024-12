Le donne a scuola di difesa personale

"Quello che stiamo presentando è un corso che, oltre all’autodifesa, aiuta le donne a condividere e confrontarsi e ricevere sostegno per poter affrontare situazioni di difficoltà. Così si impara a sentirsi più sicure di sé e affrontare i pericoli e le proprie paure". Sono le parole dell’assessore alle Pari opportunità Ilenia Orologio nel presentare il corso gratuito di difesa personale rivolto alle donne, organizzato dal Comune in collaborazione con il maestro Luca Matteucci della Tiger Touch Team Academy. Un corso che tornerà dopo la sospensione per il Covid. Il ciclo di lezioni sarà incentrato sulle tecniche delle arti marziali del sud est asiatico, unite ad una particolare attenzione per gli aspetti psicologici che entrano in gioco in caso di aggressione e, in generale, quando una donna si trova nella condizione di doversi difendere. Il corso partirà a gennaio e si svolgerà nella palestra della scuola Aldo Moro di via Palombina Vecchia: i locali saranno disponibili nelle serate di martedì e giovedì, ma sarà la maggioranza delle iscritte a scegliere uno dei due giorni. C’è ancora tempo per aderire: per partecipare basta mandare una mail a cultura@comune.falconara-marittima.an.it. Il corso si articolerà in quattro lezioni di circa due ore ciascuna. Si partirà con un incontro teorico, che prenderà in considerazione gli aspetti psicologici e le tecniche per affrontare la paura. Alla fase teorica seguiranno le lezioni pratiche per confrontarsi con un uomo: sarà l’occasione per applicare le tecniche che le iscritte hanno appreso. Il programma prevede fino a quattro lezioni complessive, la prima teorica e le successive prevalentemente pratiche. Il corso di difesa personale femminile rientra tra le iniziative della rassegna ‘Basta’ contro la violenza sulle donne, lanciata il mese scorso. A coordinarlo il maestro Matteucci, laureato in scienze motorie, che si occupa da 35 anni di arti marziali e da dieci tiene corsi di difesa personale, anche per le forze dell’ordine.