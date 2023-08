"Le donne vittime di Picasso", il prof Bersaglia e il rapporto complicato dell’artista col gentil sesso

Nuovo appuntamento con ‘Arte in terrazza’ da Zucchero a Velò ad Ancona. Questa sera (ore 21, ingresso gratuito) il professore Rodolfo Bersaglia sarà il protagonista di un incontro su ‘Le donne vittime di Picasso’. Nel locale di via Torresi Bersaglia affronterà da par suo il tema del rapporto, a dir poco ‘complicato’, tra il grande artista spagnolo e le numerose figure femminili che lo hanno ‘accompagnato’ nel corso della sua lunga e prolifica esistenza. Tra di loro Françoise Gilot, l’unica donna che osò lasciarlo, e che gli diede due figli, e Jacqueline Roque, la seconda e ultima moglie, con cui visse fino alla morte. Si sposarono nel 1961 e Jacqueline fu ritratta in più di 400 opere. I partecipanti potranno cenare e assaggiare in questo modo i piatti del nuovo menù del locale.