Le frazioni si muovono

Avevano promesso eventi, per valorizzare il territorio delle frazioni della città. Ci siamo, si inizia domenica da Montesicuro. I cittadini che hanno aderito al gruppo "Borghi amici di Ancona" hanno organizzato per questa giornata una visita alla chiesa di San Pancrazio, dalle 17 alle 20. L’intento è la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale dei piccoli centri. Nella valorizzazione di questi beni, verrà spiegato ai partecipanti l’importanza di certi luoghi che profumano di passato. Un intervento sarà fatto dal parroco di Montesicuro e a seguire anche di esperti. "In particolare, si definisce valore di un bene culturale orientato allo sviluppo equo e sostenibile quello che comprende vari aspetti – spiega Fabiola Riccardini, presidente Arpsess, l’associazione per la ricerca e promozione dello sviluppo equo sostenibile e solidale che sarà presente anche sabato – corrispondenti ai differenti portatori di interessi coinvolti nel processo di decisioni nella organizzazione e conservazione di tali beni: valori culturali, economici, di comunicazione e eco sistemici. Oggi varie politiche nazionali e internazionali delineano tale valorizzazione, come ad esempio il Pnrr. I beni ecclesiastici costituiscono una categoria particolare all’interno del patrimonio delle confessioni religiose e del patrimonio culturale nazionale. Nel borgo di Montesicuro fino a qualche decennio convivevano fiorenti attività artigianali e commerciali, che nel corso degli anni sono scomparse destinando inevitabilmente lo stesso borgo alla perdita di identità". Il gruppo di cittadini aveva già annunciato un ricco calendario di eventi per la stagione in arrivo. Come la festa di Halloween, un mercatino settimanale a chilometri zero , una giornata del baratto, eventi di arte e di poesia.