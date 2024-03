Le Girls Ancona si arrendono ancora

71

BASKET GIRLS ANCONA

52

: Belosevic 18, Assentato 13, Togliani 5, Peserico 4, Vitari, Bevolo 5, Fontana 2, Sturma 5, Pellegrini 18, Valente ne, Ruffo, Reschiglian 1. All. Zara

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca 5, Mataloni 6, Yusuf 5, Dinga-Mbomi 8, Malintoppi 10, Rizzo 10, Francia 6, Pelizzari 2, Carloni ne, Manizza ne, Barbakadze. All. Piccionne

Arbitri: Foschini e Zanelli

Parziali: 21-13 43-29 59-41 71-52

Prosegue il momento negativo del Basket Girls Ancona che dopo la brutta prestazione della settimana precedente contro Rovigo perde anche a Vicenza un altro scontro diretto, anche in questa occasione perdendo anche la differenza canestri nel doppio confronto contro le vicentine. All’andata Ancona aveva vinto di 17, stavolta ha perso di 19. Finisce 71-52 un match sempre condotto dalla squadra di casa contro un Ancona a cui non basta la seconda prova in biancorosso di Dinga-Mbomi, dopo l’esordio appena arrivata della settimana precedente e il debutto assoluto dell’ultimo acquisto, Rizzo, che segna 10 punti in 25’ sul parquet. Vicenza avanti 21-13 nel primo periodo, poi Ancona si riavvicina ma all’intervallo lungo le venete hanno di nuovo allungato fino al 43-29. Terzo parziale a senso unico con Pellegrini che al 27’ porta a oltre 20 i punti di vantaggio locali grazie a una tripla (54-33) e al 30’ il margine da recuperare per il quintetto marchigiano è di 18 punti (59-41). Nella parte finale del match il destino del confronto non muta né Ancona riesce quantomeno a limitare i danni.