Le idee del sindaco Silvetti: "Lo struscio estivo al porto"

"Ci siamo lasciati con una stretta di mano forte e sincera". È il commento del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, subito dopo l’incontro di ieri mattina con una rappresentanza delle associazioni culturali anconetane. Svanite, stando alle sue parole, le frizioni successive alla conferenza stampa indetta dai gruppi culturali storici del capoluogo per lamentare una serie di problemi, dai fondi alla programmazione. Nel frattempo la giunta ha presentato il bando per le Manifestazioni d’Interesse in vista della stagione 2024. Al momento, dopo dieci giorni dal lancio del bando, in assessorato è giunta una sola adesione, ma c’è tempo fino al 14 marzo: "Il confronto con loro è stato molto costruttivo, ho respirato un’aria diversa rispetto al passato e credo che alla fine tutti i presenti siano rimasti soddisfatti. Il bando è partito, credo ci sarà un’adesione condivisa da parte di tutti, oltre alle nuove organizzazioni a cui andrà il 40% del budget messo in campo. Prima dell’incontro di stamattina mi sono fatto dare i bilanci della cultura degli ultimi cinque anni, tra risorse di previsione e gli assestamenti in corso d’opera: ebbene, tolti i carrozzoni che costavano un botto alla fine i soldi per la stagione sono gli stessi. Nel computo complessivo, inoltre, non ci sono i fondi per le provvidenze alle società e ai circoli. Non è detto, inoltre, che ulteriori fondi possano essere attinti da alte voci in capitolo di altri assessorati, oltre la cultura, penso al turismo e ai grandi eventi". Presenti circa dieci associazioni, dall’altra parte il sindaco e con lui l’assessore Anna Maria Bertini. Pace fatta con le associazioni: "Sulla strategia culturale – si legge nella nota diffusa dal Coordinamento degli operatori culturali di Ancona – col sindaco abbiamo condiviso che la cultura sia un settore trasversale. Le attività culturali sono occasioni di crescita economica e culturale, snodi fondamentali per il benessere psico-fisico delle persone, rigenerazione di spazi, educazione, civismo, apertura verso l’esterno, innovazione attraverso l’arte. Ci è stato assicurato che oltre alla Manifestazione d’Interesse ci saranno ulteriori fondi che coinvolgeranno altri assessorati".

A proposito di grandi eventi e di stagione estiva, Silvetti conferma le indiscrezioni riportate dal Carlino l’altro ieri su quanto accadrà al porto a luglio e agosto: festival portati dalla Mole al Porto Antico (banchina 1, Fontana dei 2 Soli) e una serie di concerti di alto livello musicale, non prima di aver risolto i problemi legati alla sicurezza e agli approdi delle navi. Il primo cittadino aggiunge alcuni particolari molto interessanti: "La passeggiata al porto dovrà trasformarsi nello struscio estivo di corso Garibaldi. Voglio gente tutti i giorni, per questo stiamo pensando, oltre al cartellone, anche a una serie di micro-eventi. L’esperienza del presepe vivente a Natale ha detto tante cose in tal senso. Serviranno anche i servizi, penso alla ristorazione e affini, per questo dico sì a dei food truck di qualità disseminati nell’area portuale, magari anche di prodotti tipici".