Le imprese cuore di Corinaldo: "Confartigianato sempre presente"

Il sindaco di Corinaldo Gianni Aloisi ha incontrato Riccardo Giuliani, il nuovo responsabile Confartigianato per l’Area territoriale di Senigallia. Un’occasione importante per avviare un dialogo diretto con l’amministrazione comunale e rafforzare il legame con il tessuto produttivo locale.

Durante l’incontro, a cui ha partecipato Marco Pierpaoli, Segretario di Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino, sono stati condivisi i dati che fotografano l’importanza del comparto artigiano nel territorio. Nel Comune di Corinaldo operano quasi 500 imprese, oltre 150 artigiane delle quali 103 Associate Confartigianato, che rappresentano una componente essenziale dell’economia locale, non solo in termini occupazionali ma anche per il presidio dei mestieri e delle tradizioni produttive.

"Mentre alcuni istituti bancari abbandonano il territorio, Confartigianato si pone l’obiettivo di essere un punto di riferimento stabile e concreto per imprenditori e cittadini" le parole di Pierpaoli che ha ribadendo l’importanza del radicamento territoriale dell’Associazione che con i suoi 34 uffici dislocati nelle due province garantisce presenza, ascolto e supporto alle imprese, ma anche alle comunità.

"La nostra missione è rafforzare il presidio locale e sostenere le aree interne, che necessitano di investimenti e attenzione per rimanere vive e produttive".