Le Marche sfidano la Campania nella prima giornata. Vince solo l’Under 19, poi arrivano tre sconfitte

Più note negative che positive per le Marche all’esordio nel Torneo delle Regioni 2024 di calcio a 11. La 60esima edizione, in Liguria, si è aperta ieri con la prima giornata della prima fase a gironi che ha visto le Marche sfidare la Campania. L’unica vittoria arriva nell’ultima sfida di giornata ed è quella della squadra marchigiana under 19 per 2-0. I gol il team di Lombardi arrivano nel secondo tempo grazie alle realizzazioni di Gaspari e Rotondo. Sconfitte invece per le altre. a partire dall’Under 15 che cede 1-2 ai campani che decidono a proprio favore la sfida nella frazione iniziale con un uno-due nel giro di un quarto d’ora con le reti di Barretta e Russomando. Nella ripresa arriva il gol per le Marche di Ripa. Finisce ko anche l’under 17 (0-1) che va sotto a inizio partita, dopo appena sette giri di lancette, per il gol di D’Amore e non riesce più a recuperare nonostante l’uomo in più per più di un tempo per l’espulsione del campano Scarpato per fallo su chiara occasione da gol. Due i rigori, uno per parte, entrambi parati dai rispettivi portieri calciati da D’Amore e Mucciacciaro. Sconfitta anche più pesante per la formazione femminile che cede 1-3. La squadra di Censi scappa in vantaggio poco prima del quarto d’ora con Cristina Mignini, ma poi subisce i gol di Apicella, Falivene e Alvarez Olmo. Oggi la seconda giornata con le Marche che sfideranno la Sicilia, mentre lunedì si chiuderà contro la Sardegna.