Le marchigiane fanno da traino

Quattro big, tutte marchigiane, a guidare il girone E, dove le altre sembrano avere qualcosa in meno. Il torneo di B Interregionale è ripartito tra sabato e ieri con l’impresa del Bramante Pesaro a Castelraimondo col Matelica, exploit 74-65 che ha stoppato la fuga della capolista e accorciato la classifica in vetta. La squadra di coach Trullo resta al comando a quota 24, ma ora il Bramante è a 22, a sua volta tallonato da Senigallia e Loreto Pesaro a 20. Convincenti le vittorie di queste ultime due, che hanno vinto largamente rispettivamente il derby contro la Stamura ad Ancona ed in casa col Roseto. Le altre otto del girone sembrano avere qualcosa in meno ma anche chi sta davanti non può rilassarsi: la innovativa e complicata (chissà perché) formula prevede infatti un accesso alla poule promozione proprio delle prime quattro del girone, che si uniranno alle prime quattro del girone laziale (F), dove tra le altre c’è la gloriosa Virtus Roma. Portandosi dietro, però, attenzione, i punti conquistati nella prima fase negli scontri diretti. Per questo la vittoria del Bramante a Castelraimondo vale doppio, come varrà doppio il big match di domenica prossima del deluso Matelica a Senigallia contro la Goldengas.

Andrea Pongetti