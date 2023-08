"Le nostre telecamere utili per le indagini La sicurezza funziona"

"Mi trovavo in chiesa per un funerale quando assieme agli altri ho sentito il rumore dell’eliambulanza. Pensavo fosse accaduto un incidente stradale. Poi ho raggiunto il luogo del delitto. La morte assurda del giovane operaio albanese ha lasciato tutti attoniti. Esprimo piena solidarietà e totale vicinanza ai familiari del deceduto, ucciso con un colpo di fiocina". Sono le parole del sindaco di Sirolo Filippo Moschella, commosso, poche ore dopo il fatto. "C’è stata paura che potesse fuggire via nave ma le forze dell’ordine hanno agito tempestivamente. Il plauso va ai Carabinieri che, supportati da Polizia locale e Croce Azzurra, sono riusciti in poche ore ad arrestare il presunto omicida. Il sistema sicurezza attuato dall’Amministrazione comunale in sinergia con tutte le forze dell’ordine ha dato prova oggettiva di funzionare alla perfezione, considerato anche che le immagini delle telecamere comunali sono state utili per individuare il veicolo. Sono state installate recentemente grazie all’adesione di Sirolo al Patto per l’attuazione della sicurezza urbana del Ministero dell’Interno. Sono in tutto 40 per il controllo dei punti nevralgici, di cui 16 dotate del sistema di lettura targhe diurno e notturno ocr. A ciò si uniscono le attività di assistenza ai cittadini e turisti attuate dalla Polizia locale e dall’Associazione nazionale carabinieri, il servizio dell’idroambulanza della Croce Rossa e la presenza dei Nuclei operativi di spegnimento".