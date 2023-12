Le sfide del turismo. Msc conferma le crociere. Per la prima volta arriva il lusso della Explora I

In attesa della conferma sul via libera per la realizzazione del suo hub crocieristico al Molo Clementino, Msc conferma la presenza al porto di Ancona anche per il 2024 presentando il calendario della stagione. La compagnia leader mondiale delle crociere ha scelto di nuovo il porto di Ancona anche per la stagione 2024 e adesso rilancia con il luxury. La compagnia di navigazione annuncia l’arrivo nello scalo di Msc Lirica ogni venerdì dal 5 aprile al 25 ottobre e anticipa l’attracco di Explora I, nave da crociera del settore lusso, che sarà ad Ancona il 9 e il 26 ottobre. La nuovissima Explora I, la prima nave a unirsi alla flotta di Explora Journeys di Msc Crociere, ha compiuto il suo viaggio inaugurale ad agosto partendo da Copenaghen. La nave del segmento crociere di lusso è lunga 248 metri e può ospitare a bordo 900 persone. Fra gli itinerari proposti da Explora Journeys, quello nel Mediterraneo che coinvolge anche il porto di Ancona.

Per tutta la stagione crocieristica 2024, la compagnia di navigazione Msc Crociere sarà presente ogni venerdì con Msc Lirica, che attraccherà alla banchina 15 di fronte al centro storico. Saranno quindi 30 le toccate di Msc nello scalo dorico, le stesse inserite nel calendario 2023 che comprendeva complessivamente 48 arrivi. Meta di base Ancona e le altre mete di successo: Riviera del Conero, Urbino, Jesi, le Grotte di Frasassi e anche Assisi. "Le notizie che arrivano da Msc Crociere ispirano ottimismo per tutta la stagione crocieristica 2024 – afferma il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo – Le crociere nello scalo dorico confermano di essere una porta di ingresso per la conoscenza delle Marche, una regione da scoprire sempre più".