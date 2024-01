Le squadre in vetta fanno subito centro. La Filottranese si riprende lo scettro

Continuità è la parola d’ordine per le nostre squadre che stazionano nell’alta classifica nel girone A di Promozione. Portuali, Fabriano Cerreto e Moie Vallesina - che occupano il podio del girone - alla prima giornata di ritorno fanno subito centro. I primi si confermano in vetta da soli superando, in casa, di misura, il Villa S.Martino. Come di misura è passato il Fabriano Cerreto, ora secondo, sul campo del S.Orso nel big match di giornata. E un gol è bastato anche al Moie Vallesina per esultare: non segna Pieralisi, ma arriva il gran gol di Sassaroli che permette alla squadra di Rossi di espugnare Pergola e di agguantare al terzo posto il S.Orso. Non vanno oltre il pareggio il Marina (quarto) che impatta in casa nello scontro playoff contro la Fermignanese. E la Biagio Nazzaro che torna con un pareggio da Gabicce in una partita chiusa in inferiorità numerica dai rossoblu per l’espulsione di Montagnoli. La Biagio è raggiunta al sesto posto dal Barbara Monserra che torna a vincere in casa contro il Vismara. Inizio d’anno amaro invece per la Castelfrettese che va subito sotto sul campo del Valfoglia non riuscendo più a rimontare. Peggio ancora va all’Osimo Stazione che subisce sul proprio campo tre gol dal MondolfoMarotta. Nel girone B di Prima Categoria è bagarre a una giornata dal termine del girone di andata. La Filottranese torna in testa da sola, ma cambia la seconda posizione dove sale il Sassoferrato Genga (grazie alla vittoria contro lo Staffolo) e ai pareggi di Real Cameranese e Castelleonese. Nel C blitz vincente della Passatempese a Pollenza, con i gialloblu che sono arrivati a due punti dalla zona playoff.