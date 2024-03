Le uova anti degrado per i bimbi: "Il Comune non ci dimentichi"

Uova di Pasqua ai piccoli delle frazioni. Saranno distribuite domani pomeriggio, a partire dalle 16.30, al parcheggio di Sappanico. Cinquanta uova di cioccolato che l’associazione Anti Degrado ha comprato a proprie spese per continuare a tenere alta l’attenzione sulle zone periferiche del centro. Due membri, il presidente Fabio Mecarelli e una socia, Patrizia Veroli, saranno mascherati da pulcini e insieme ad Angelo Baggetta, socio onorario dell’associazione, distribuiranno le uova ai bambini che si presenteranno. "Dopo la Befana, l’albero di Natale – spiega Mecarelli – arrivano anche le uova e i pulcini. Una occasione per fare felici i più piccoli ma anche un segnale dell’associazione che intende riqualificare i piccoli borghi non solo a livello strutturale ma anche sociale. È un modo per ricordare anche il fondatore dell’associazione, Paolo Baggetta, che non c’è più. È stato il promotore di tante iniziative di riqualificazione".