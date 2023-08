Le varie forme del rock al Jamboree Ecco Di Maggio Bros e Kabooms

Partito il countdown, stasera The Di Maggio Bros, unica band italiana che fa parte della Rock & Roll Hall of Fame americana, ha scelto proprio il Summer Jamboree per tornare a suonare insieme, in una reunion che lascerà tutti senza fiato! L’attesa è finita, stasera alle 21,30 sul palco di piazza Garibaldi, ad intrattenere il pubblico tra un concerto e l’altro, il Record Hop di DJ Terry Elliot, DJ At’s Crazy Record Hop, DJ Rocketeer e DJ Lola Terry. A presentare la serata, Russell Bruner, con i suoi baffi arricciati e i completi a righe, e lo charme irresistibile di Bianca Nevius.

Ma continuano anche i grandi concerti alla Rocca: stasera sarà la volta dei Kabooms, band rockabilly formatasi nel 2014 che, anche se con una carriera breve alle spalle, è stata protagonista dei principali palcoscenici della musica retrò americana in tutta Europa e negli Stati Uniti.

E ancora tanto divertimento ai Dopofestival alla Rotonda a Mare: in programma per mercoledì la musica di DJ Elliot Kirby, DJ Madame Dynamite, DJ Shuffle DeLuxe e DJ The Desperados. Ma il Summer Jamboree vive anche di giorno, con i Record Hop mattutini al Mascalzone sul L. Mare D. Alighieri e all’Hawaiian Beach sul Lungomare Mameli dalle 12 alle 19: tanta musica no stop grazie a DJ Big Ten Inch, DJ Elliot Kirby, DJ Voodoo Doll, DJ Vangelis, DJ Muffin Man, DJ The Desperados, DJ Mickey Melodies, DJ Boppin’ Bangles e DJ Rocketeer. E ancora, tanti spazi dedicati all’apprendimento del ballo: dalle 11.30 fino alle 18, il Dance Camp per gli appassionati che potranno seguire lezioni di Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie e Solo Jazz al Teatro La Fenice. Le iscrizioni si possono effettuare dalle 10 alle 11 alla Rotonda a Mare.

Dalle 10.30 alle 13.30, invece, nell’affascinante Rotonda a Mare, si terrà il Boot Camp, un corso intensivo di ballo pensato per migliorare il proprio stile in brevissimo tempo. Infine, l’Oldtimers Park l’esposizione di Auto americane pre 1969 a cui si aggiunge la grande novità di quest’anno, l’imperdibile spettacolo del Fearless Devid Motordrome (Ingresso adulti 5 euro, bambini fino 10 anni 3 euro), l’ultimo e unico motordrome rimasto in Italia, datato 1937, e, tutti i giorni dalle 9 alle 21 presso il Centro Commerciale Il Maestrale, la selezione dell’esposizione fotografica "Rock’n’Roll is a State of the Soul". Non mancherà anche oggi la possibilità di fare shopping, dalle 18 fino a tarda notte, tra le bancarelle del vintage market di piazza del Duca.