Lecco: Novakovich e Marrone, sfida al Catanzaro Domenica 18.30

Il Lecco chiude con Marrone e si appresta a debuttare domenica in campionato contro il Catanzaro. Se la Lega Serie B ha concesso una deroga ai blucelesti per il mercato, prorogato di otto giorni rispetto alla chiusura fissata per le altre squadre per domani, non c’è stato nulla da fare per un rinvio perlomeno della giornata di domenica. Il Lecco quindi scenderà in campo domenica alle 18.30 per affrontare il Catanzaro in una partita valida per la terza giornata del girone di andata. E la squadra bluceleste lo farà sul campo dell’Euganeo di Padova, quello designato per le partite casalinghe fino a che le opere per adeguare il Rigamonti Ceppi non saranno terminate. A proposito della partita di domenica, la società ha disposto che i possessori dell’abbonamento per la stagione 202324 possono richiedere il biglietto gratuito mostrando la ricevuta dell’abbonamento presso lo Shamrock Irish Pub. Il Lecco di mister Luciano Foschi scenderà in campo con i nuovi giocatori acquistati in questa prima parte di mercato tra i quali spiccano il bomber Novakovich, prelevato dal Venezia, e l’ultimo acquisto, quel Luca Marrone ex della Juventus che ha giocato nelle ultime stagioni nel Monza e che può indifferentemente ricoprire il ruolo di centrocampista o di difensore centrale.

Fulvio D’Eri