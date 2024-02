Lega, Andrea Paci è il nuovo segretario

Andrea Paci è il nuovo segretario della Lega Falconara, nel direttivo Olimpo Marchetti e Massimiliano Marinelli. La decisione è stata assunta ieri dai militanti riuniti a congresso. Paci, alle amministrative dell’anno scorso, era candidato nella lista ’Uniti per Falconara’ a sostegno del riconfermato sindaco Stefania Signorini, quando la Lega scelse di appoggiare la prof rinunciando al simbolo di partito, ma puntando su idee comuni. Circostanza che scatenò le dimissioni di alcuni rappresentanti e portò al commissariamento.

"Sono onorato e felice, oltre che pienamente conscio che l’incarico che mi è stato affidato comporti notevoli responsabilità e preveda importanti sfide - ha dichiarato Paci - Sono altrettanto consapevole di poter portare avanti questo impegno grazie ad un direttivo ed una squadra cittadina mai come ora coesa e determinata in una comune linea di intenti e forte del supporto da parte dei nostri vertici provinciali e regionali che, dal loro insediamento, non ci hanno mai fatto mancare sostegno e collaborazione e che tengo a ringraziare ancora una volta". Al nuovo direttivo è arrivato l’augurio di buon lavoro dell’onorevole Giorgia Latini, segretaria Lega Marche, ed Elena Campagnolo, segretaria della provincia di Ancona.