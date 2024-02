Legalità, i carabinieri salgono in cattedra

Proseguono gli incontri sulla legalità organizzati dalla compagnia carabinieri di Fabriano, guidata dal capitano Mirco Marcucci. Incontri svolti in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio. Stavolta è toccato al Liceo scientifico Vito Volterra di Fabriano e in particolare alle classi quinte, quattro sono di Fabriano e una di Sassoferrato. In tutto un centinaio di ragazzi 40 circa in presenza 60 collegati. Argomenti trattati: ruolo e funzioni delle forze di polizia, caratteristiche e reparti dell’arma dei carabinieri, il concetto di legalità, ruolo e funzioni della magistratura, principi costituzionali, internet, truffe. Grande partecipazione e curiosità: tante le domande da parte dei ragazzi su argomenti di stringente attualità. Particolare attenzione è stata data al lavoro quotidiano delle forze dell’ordine e il senso e l’importanza del rispetto delle regole. L’incontro rientra nel ciclo di conferenze e dibattiti sulla legalità che i carabinieri, su tutto il territorio nazionale, tengono nelle scuole con l’obiettivo di sviluppare un percorso di crescita attraverso la diffusione della cultura della legalità negli istituti di istruzione.