Legambiente: "Serve impianto di trattamento"

Progetto di nuova discarica a Poggio San Marcello, il Circolo Legambiente Azzaruolo si schiera contro. "Legambiente – dicono – da tempo si batte per liberare i territori dalle discariche ritenendole una soluzione obsoleta e dannosa: i rifiuti dovrebbero seguire un percorso di trattamento e recupero in linea con i principi dell’economia circolare. Finché il costo di smaltimento in discarica continuerà a essere basso (sui 110 euro tonnellata) e finché si dirà no a tutti gli impianti di trattamento e recupero, allora arriveranno discariche e inceneritori, perché il problema dei rifiuti c’è. Come pensiamo debbano essere gestiti? Forse vale il detto ’occhio non vede cuore non duole’ e la soluzione migliore è quella di mandarli fuori, ancora meglio se all’estero".

Legambiente invece crede che ogni regione debba essere autosufficiente e debba occuparsi dei propri rifiuti. A rendere ancora più critica l’opinione del Circolo Legambiente di Jesi circa la nuova discarica "è che dallo studio preliminare si evince che la vita di gestione operativa risulta stimata in 7 anni: si va a deturpare una zona per soli 7 anni, terminati i quali, la discarica con i suoi materiali accumulati rimane e si deve cercare un altro sito. La posizione del Circolo Legambiente Azzaruolo è contraria al progetto e promuove la costruzione di impianti di trattamento e recupero".