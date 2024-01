L’esempio di Licia. Così nascose il Tricolore per non lasciarlo agli slavi

C’è una anconetana che negli anni delle foibe e dall’esodo dalle terre istriane, dalmate e fiumane, nel secondo dopoguerra, ha difeso la bandiera italiana per non farla cadere nelle mani dei partigiani slavi. Per non farla prendere aveva trovato un buon nascondiglio, anche rischioso: aveva posto la bandiera addosso alla figlia ancora in fasce. Chi l’avrebbe mai cercata lì? Nessuno. La sua storia è stata portata a galla solo ora.

Per quel gesto, ieri, nella Giornata Nazionale della Bandiera, quella che ha dato vita al tricolore e si festeggia il 7 gennaio in ricordo della stessa data del lontano 1797 che ha dato vita alla bandiera dei tre colori, è stata conferita la nomina di socio onorario al "Comitato 10 febbraio" a Licia Marinelli Bazzara, 98 anni. La quasi centenaria oggi vive in Australia (ma è nata ad Ancona il 29 maggio del 1925) e la sua storia è stata resa nota dal "Comitato 10 Febbraio" e dall’associazione nazionale "Sottufficiali d’Italia".

Licia, esule da Fiume, salvò il tricolore. "I partigiani slavi distruggevano tutti i simboli di italianità e se trovavano una bandiera tricolore la facevano a pezzi o la bruciavano – ricorda Silvano Olmi, presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio – quando gli jugoslavi costrinsero la signora ad abbandonare la sua casa, Licia prese la bandiera italiana e la nascose addosso alla figlioletta. Con questo stratagemma riuscì a salvare il tricolore, che ancora oggi mostra orgogliosamente durante le manifestazioni patriottiche in Australia, dove vive da molti anni assieme alle due figlie".

"In occasione della Festa del Tricolore – dichiara Gaetano Ruocco, presidente dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia – indichiamo a tutti gli italiani l’attaccamento alla Bandiera Nazionale dimostrato da questa coraggiosa donna, che è iscritta alla sezione Ansi di Melbourne".