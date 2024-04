L’estate al Porto Antico: "Almeno due grandi concerti"

L’estate al Porto Antico in 45 giorni: si parte a metà giugno fino alla fine di luglio. Ecco come l’amministrazione sta cercando di organizzare la serie di eventi nella suggestiva cornice dello scalo attorno alla Fontana dei 2 Soli del maestro Cucchi. Almeno due concerti di artisti di livello nazionale oltre agli eventi del festival del viaggio con la Lonely Planet e un paio di appuntamenti culturali di spessore locale. Ad agosto tutto si fermerà. L’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, è fiducioso: "Stiamo lavorando con grande attenzione per fissare il calendario, nessun ritardo e nessuna preoccupazione, l’estate del porto sarà stupenda – spiega Eliantonio al Carlino – La prima fase dell’organizzazione è stata importante per verificare le date dei singoli eventi da inserire sul cartellone, accordandoci con l’Autorità portuale sulla mobilità marittima dei traffici turistici in arrivo e partenza dal porto. Quella fase l’abbiamo superata, adesso stiamo cercando di chiudere il cerchio. Prima c’è da sistemare la partita dell’Ulisse Fest che si svolgerà proprio al Porto Antico, poi passeremo a fissare i due concerti di spessore. Il palco attivo fino a fine luglio? Certo, ad agosto le città si svuotano, compresa Ancona, non avrebbe senso organizzare altro".

Tra complessità logistica, problemi di coabitazione delle attività portuali e la difficile opera di reperimento degli artisti da portare ad Ancona, l’estate si ridurrà a un mese e mezzo, ma sarà intensa e fitta di appuntamenti. All’interno della stagione al Porto Antico saranno compresi anche gli eventi inseriti all’interno dell’Ulisse Fest, la kermesse del viaggio che il Comune co-organizza assieme a Lonely Planet, in programma dal 5 al 7 luglio: nelle passate edizioni passate attraverso diverse città, tra cui Pesaro che ha organizzato l’evento l’anno scorso portando sul palco Vinicio Capossela.

A breve lo stesso Eliantonio dovrebbe rendere noti i nomi degli artisti che andranno a ravvivare le serate estive al Porto Antico, ma intanto è chiara la modalità attraverso cui gli anconetani e i visitatori potranno assistere a questi spettacoli: "Sia gli eventi clou dell’Ulisse Fest, penso ai concerti che saranno inseriti in quel contesto, che i due concerti di cui mi sto occupando saranno a pagamento con bigliettazione, mentre gli appuntamenti culturali saranno a ingresso gratuito ma con prenotazione per motivi di sicurezza" chiosa l’assessore ai Grandi Eventi.

Il budget della stagione non è ancora stato reso noto; per ora si sa che l’Ulisse Fest costerà 350mila euro, a meno di variazioni dell’ultima ora, e che la copertura dei costi sarà appannaggio di Ancona Servizi. I vertici della multiutility del Comune stanno raccogliendo sponsorizzazioni private per coprire parte dell’investimento.

