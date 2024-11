Letture teatrali, mostre e recital per i 50 anni dalla morte di Ferretti

Mostre, recital e letture teatrali. Da domani a domenica Chiaravalle e Jesi celebrano il 50esimo anniversario della scomparsa di Massimo Ferretti, il poeta e scrittore nato nel 1935 a Chiaravalle e trasferitosi nel 1951 a Jesi: ancora oggi una delle voci poetiche più affascinanti e singolari del Novecento italiano. Segnata da una malattia cardiaca e da una "disperata vitalità". La sua scrittura riuscì a ottenere l’attenzione e la stima di Pier Paolo Pasolini, che definì l’opera di Ferretti "di una originalità prepotente" pubblicando alcuni suoi versi nella rivista "Officina" nel 1956 e intessendo con lui una intensissima relazione epistolare ed esistenziale, fino alla prematura morte del poeta marchigiano nel 1974. Le iniziative hanno ricevuto il patrocinio del Municipio III di Roma, ovvero del quartiere Montesacro in cui Ferretti visse i suoi ultimi anni. Si inizia domani (ore 17.30) alle sale espositive Betto Tesei di Palazzo Pianetti a Jesi con l’inaugurazione della mostra fotografica diffusa "Allergia! 1974-2024 - Massimo Ferretti poeta fuori dal coro", realizzata dal Circolo Culturale Jesino Massimo Ferretti e visitabile da giovedì a domenica (ore 10-13 e 16-19) nello stesso Palazzo Pianetti, a Palazzo Santoni e nel Chiostro Sant’Agostino: una esposizione collettiva di immagini totalmente ispirate alla vita e alle opere di Ferretti.

Sempre domani alle 21, il Teatro Comunale Tullio Giacconi di Chiaravalle ospiterà l’incontro "In ricordo di Massimo Ferretti con la partecipazione di Folco Ferretti (figlio di Massimo Ferretti) e dei critici letterari Elisabetta Pigliapoco e Massimo Raffaeli. Ospite Fabio Pusterla, poeta svizzero tra i maggiori in lingua italiana nel panorama internazionale contemporaneo: per l’occasione terrà una lectio magistralis e riceverà il Premio Massimo Ferretti. Sarà inoltre presentato il libro "Lettere a Pier Paolo Pasolini e altri inediti" di Massimo Ferretti a cura di Massimo Raffaeli. Venerdì alle 21.15, nella maggiore del Palazzo della Signoria a Jesi spazio al recital "La ballata interrotta di Massimo Ferretti" con lo scrittore e narratore Max Cimatti.