Lezioni e laboratori. Centri per famiglie, ecco tutte le attività

Non si fermano le attività dei centri per famiglie dell’Ambito territoriale sociale 10. I centri sono spazi pubblici e gratuiti, in cui bambini fino a 10 anni, genitori e nonni possono "vivere insieme esperienze utili per stimolare l’apprendimento, ma anche per mettere in connessione tra loro i più grandi, rispondere ai dubbi e rassicurare sulle tante sfide che le famiglie hanno di fronte". A Fabriano le attività del centro si svolgono in via Petrarca 39. Qui oggi sarà il momento di "Storie di incontri sorprendenti", letture ad alta voce con le volontarie di "Nati per leggere", e domani dei giochi da tavolo. ll 21 novembre yoga con gli animali del bosco, il 28 "Sculture di carta", laboratorio di origami con Chiara Giorgetti. Prenotazioni su centrifamiglie.ambito10@gmail.com. A Cerreto d’Esi, giovedì laboratorio di scenografia del Teatro Pirata (età 6-10 anni, ore 15-19); lunedì, giochi da tavola, il 27 Spazio 0-3. Prenotazioni: centrofam.cerreto@gmail.com. A Sassoferrato, domani Spazio 0-3, il 22 lezioni di pittura con Simona Barbaresi e il 29 novembre "Prima c’erano i dinosauri". Per prenotare: 340.5360951.