Libri e letture per gli anziani della casa di riposo

Libri e letture per gli anziani ospiti alla casa di riposo di Morro d’Alba. Grazie alla disponibilità dell’associazione Promorro ProLoco Morro d’Alba, nei giorni scorsi è stato fatto dono agli ospiti della Casa di Riposo di una nuova libreria e di alcune pubblicazioni che consentono una lettura facilitata. "Il presidio di lettura - spiegano dal Comune . sarà arricchito con gli audiolibri, ottenuti dal Comune di Morro d’Alba, come premio- menzione speciale e da libri per ipovedenti, donati dalla "Biblioteca Italiana per Ipovedenti" e da alcuni cittadini". Buone letture a tutti gli anziani ospiti!