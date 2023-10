L’impresa di Forgione a Santiago diventerà presto un film

L’impresa del Cammino di Santiago de Compostela in carrozzina presto diventerà un film. Francesco Forgione, anconetano, affetto da una malattia neuromuscolare, sta affrontando assieme ai suoi collaboratori le ultime fasi della messa in opera di un docu-film che racconterà la straordinaria missione che Forgione ha compiuto nell’agosto del 2022. Sabato scorso, intanto, ha partecipato a una sorta di maratona a staffetta durante un evento solidale a Pordenone dove lui e la sua famiglia sono stati invitati: "Mi ha fatto piacere prendere parte a quella manifestazione in cui si affrontava il tema della solidarietà legata alle patologie neurodegenerative _ spiega Francesco Forgione _. Ho avuto modo di raccontare la mia storia, le mie esperienze anche con una diretta su una web radio. Ovviamente ho parlato del progetto del documentario che sta crescendo. In effetti sarà più un film che un semplice documentario vista la durata, circa 90 minuti". Lo ricorderete, il Carlino raccontò i prodromi di quel viaggio compiuto dal team di Santiago On Wheels, l’impresa in corso d’opera fino alla fine e il rientro ad Ancona Forgione riuscì a coprire una distanza di oltre 100 chilometri sulla sua carrozzina elettrica speciale. Di fatto ci riuscì con la forza di un pollice e con la sua forza di volontà e grande tenacia: "Stiamo provando a terminale i lavori del film entro la fine dell’anno, ma è molto probabile che ciò accadrà all’inizio del 2024. Siamo alla ricerca di due figure tecniche basilari, un sound designer e un colorist, per affinare il montaggio" conclude Forgione.