Lite in strada, spray al peperoncino contro un uomo: condannato

Innervosito dall’auto in panne aggredisce un padre di famiglia che gli era passato davanti, spingendo il passeggino con il figlioletto dentro, guardandolo. "Beh, che c. guardi? Fatti i fatti tuoi", gli aveva urlato l’automobilista, parcheggiato con la propria vettura davanti a un venditore di kebab. Poi lo aveva inseguito e mandato ko spruzzandogli del peperoncino in viso. A subire gli insulti e l’attacco fisico era stato un extracomunitario, di origine marocchina, aggredito da un italiano di 53 anni. L’aggressore è finito a processo per l’accaduto, che risale a novembre del 2018, e ieri la giudice Martina Marinangeli lo ha condannato a nove mesi per tentata violenza privata e lesioni aggravate. A scovare l’aggressore era stato il marocchino stesso. Per giorni lo ha cercato a Frabriano, girando in lungo e in largo, fino a quando non ha riconosciuto la vettura poi segnalata alla polizia. L’automobilista, il giorno dell’aggressione, aveva l’autovettura parcheggiata e stava cercando di avviare il motore. Mentre provava a spegnere e riaccendere gli è passato davanti il marocchino con moglie e figlioletto. Ci sono stati degli sguardi che il 53enne non ha gradito. Sceso dal veicolo ha raggiunto lo straniero per attaccar briga. Il marocchino ha provato a dirgli di stare calmo ma si è ritrovato il viso semi paralizzato da una sostanza urticante che l’uomo gli aveva spruzzato addosso. Il 53enne era poi salito in auto e se ne era andato. Lo straniero era riuscito a vedere parzialmente la targa, non bene perché la sua vista era rimasta offuscata dallo spray.

ma. ver.