Lite per debiti di droga La festa in villa degenera: accoltellato un sedicenne

Una festa in villa, tra amici, finita nel sangue. Si è macchiata di rosso la serata di giovedì, in una bella casa privata, alla Baraccola, dove un 16enne anconetano è stato accoltellato alla schiena da un 19enne di origine dominicana, nativo di Ancona, che era tra gli invitati del party. Il fendete lo ha colpito nella zona dorso lombare, la parte bassa della schiena vicino ai reni. Non è in pericolo di vita. Dietro il gesto ci sarebbe il mancato pagamento di una somma di denaro per motivi di droga. Questo ha innescato un’accesa lite tra i due e il 19enne avrebbe estratto il coltello da una tasca ferendo il minorenne. Nell’abitazione non è stata chiamata nessuna ambulanza. Il minorenne si sarebbe rivolto subito ai genitori. Ha chiamato la madre per dirle "sono ferito" e la donna è corsa a prenderlo. Un taglio superficiale che ha però richiesto dei punti di sutura e una prognosi di 10 giorni per il ragazzino, ricoverato fino a ieri sera nel reparto di Chirurgia di Torrette. I medici lo hanno tenuto in osservazione per assicurarsi che non erano stati lesi organi interni. L’arrivo nella struttura sanitaria è stata dopo la mezzanotte e sono stati poi i medici ad avvisare la polizia che c’era stato un intervento per un paziente con una ferita da arma da taglio. I familiari, nella concitazione del momento, hanno pensato subito alla salute del figlio. Avvisata la questura il caso è passato alla Squadra mobile che ha avviato le indagini individuando il responsabile già ieri pomeriggio. I poliziotti sono andati a casa del sospettato che avrebbe ammesso il fatto spiegando anche del debito. Nella sua abitazione, un giovane già noto alle forze dell’ordine e incappato già anche in altre vicende di baby gang, i poliziotti hanno trovato 45 grammi di hashish. Non c’era però il coltello. "Me ne sono sbarazzato subito" avrebbe detto il 19enne agli agenti, spiegando di averlo gettato via in un’area campestre. La polizia lo ha denunciato per tentata estorsione, lesioni aggravate dall’uso di un’arma e detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. In casa del 19enne sono stati trovati anche gli indumenti indossati durante la coltellata.