Litiga con la fidanzata. E’ evaso dai domiciliari

È ai domiciliari, ospite di una parrocchia ma la polizia lo trova in strada che litiga con la fidanzata. Arrestato per evasione un 47enne della provincia di Ascoli Piceno. L’uomo, che è in cura all’ospedale di Torrette per problemi di salute, ha la misura cautelare per precedenti con la giustizia e la notte scorsa è stato trovato in piazzale Camerino, a Posatora. Con lui la fidanzata di 30 anni, rumena. Ieri mattina la giudice Maria Elena Cola ha convalidato l’arresto con la prosecuzione della misura dei domiciliari. Alla giudice il 47enne ha detto che era uscito per buttare la spazzatura e fumare una sigaretta. Ad allertare il 112 sono stati dei residenti che sentivano urlare. Arrivata sul posto la polizia la coppia ha chiarito che non c’era stato nessun litigio. Gli agenti hanno controllato le generalità di entrambi e l’uomo è risultato che doveva stare agli arresti domiciliari.