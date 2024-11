Litiga in famiglia e scappa: ritrovato dopo ore un dodicenne

È stato ritrovato domenica mattina dai carabinieri il 12enne di origine nigeriana che sabato si è allontanato dall’abitazione dove vive con i genitori, dopo una lite in famiglia. I genitori, preoccupati, hanno immediatamente contattato il numero di emergenza 112 per segnalarne la scomparsa. Le ricerche, coordinate dall’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri, hanno interessato la città e soprattutto le zone abitate. La vicenda, ha avuto un lieto fine dopo poche ore quando il giovane è stato ritrovato dai militari in buone condizioni di salute e affidato ai familiari. Ma i carabinieri, oltre a setacciare la città alla ricerca del giovane, hanno denunciato per furto un egiziano che venerdì, ha messo a segno un colpo in un centro commerciale dove ha rubato diverso materiale Hi-tech per un valore di qualche centinaio di euro.

Nel corso degli ulteriori accertamenti i carabinieri, dall’esame di filmati catturati dal sistema di video sorveglianza, hanno accertato che l’uomo aveva commesso un analogo furto alcuni giorni prima asportando vari capi di abbigliamento. Sabato notte invece un cittadino albanese, alla guida della sua auto, è stato denunciato per guida sotto l’influenza di alcool. La pattuglia, avendo proceduto al controllo dell’automobilista, ha deciso di sottoporlo all’esame dell’alcol test riscontrando un tasso pari a 1.10 g/l. La patente di guida è stata immediatamente ritirata e inviata alla Prefettura di Ancona per le determinazioni di competenza. Un altro automobilista è stato sorpreso ubriaco alla guida mentre transitava nel comune di Corinaldo. I due automobilisti, non rientrando nelle ipotesi di violazione amministrativa (che ricorre quando il tasso alcolemico riscontrato è inferiore a 0,80 g/l) dovranno rispondere dinanzi all’Autorità Giudiziaria della loro condotta oltre a dover subire una sospensione della patente che, nei casi più gravi, può durare fino a 1 anno.