Live Music Fest sulle orme di Celentano

Tira aria nuova in piazza Cavour, uno dei molti spazi di Ancona non ‘vissuti’ come meriterebbero. A cercare di cambiare le cose sono ora The Coffy Way, l’ex storico Chalet 4 Fontane, e l’associazione Sulvic, che hanno organizzato il ‘Live Music Fest’. Da domani (ore 20.30) a ottobre ogni sabato (più due giovedì al mese) si potrà ascoltare buona musica gustando l’apericena. Non sarà la solita parata di cover band. La Sulvic, nata per iniziativa di Valerio Vico e Gianni Sulpizi, figli dei grandi impresari Vittorio e Mario, punta sulla qualità.

Si inizia con l’omaggio a Lucio Dalla della Tanamadana Band, nel giorno in cui pare che il cantautore scrisse ‘La sera dei miracoli’ (il 1 giugno). Sabato 8 toccherà ai Pronipoti, con il loro repertorio anni ‘60 e ‘70. Giovedì 13 sarà la volta dell’Elena Sweet Trio. Dopo tre serate dedicate alle partite dell’Italia ai Campionati europei, si riprenderà il 27 con i 2 R & B (blues, pop e musica acustica dagli anni ‘60 in poi). Ma è solo l’inizio. Nei prossimi mesi saliranno sul palco del locale, tra gli altri, I Distillato Beat, i Soul Vibes, i Black Velvet, la pluripremiata Sofia Bevilacqua, Elena Solari, Matteo Farinelli, i Brandy la Chitarra e vai, gruppo composto da ben dodici elementi, e gli Operapop, alias Francesca Carli, soprano, ed Enrico Giovagnoli, tenore.

Spazio a tutti i generi, insomma, lirica compresa. Il programma è stato presentato ieri nel corso della trasmissione di Radio Arancia ‘Amo la Radio On the Road’, condotta da Luigi Brecciaroli. Tra gli ospiti, l’assessore ai grandi eventi Angelo Eliantonio che parla di "iniziativa molto bella che valorizza un luogo storico di Ancona". Obiettivo condiviso da Valerio Vico: "Vogliamo valorizzare la piazza, e con essa l’intera città, oltre a far conoscere giovani talenti". E qui parla un vero ‘figlio ‘d’arte’. Un giorno Vittorio Vico e Mario Sulpizi ascoltarono proprio allo Chalet 4 Fontane un giovane cantante che imitava Jerry Lee Lewis.

Li colpì al punto che decisero di farlo partecipare al ‘Festival dell’Adriatico’, dove quel ragazzo vinse con ‘Il tuo bacio è come un rock’. Sì, era proprio lui, Adriano Celentano’. Chissà che dal Coffy Way non esca qualche futura star... Lo staff, capitanato dalla titolare Antonella Giorgetti, tramite la ‘creativa’ Giorgia Lupi assicura che tra i motivi per venire c’è una pizza speciale (stesa a mano, 72 ore di lievitazione). In effetti è squisita. Forse anche per questo in occasione degli eventi è necessario prenotarsi (3921175714).

Raimondo Montesi