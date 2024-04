Lo fermano a un posto di blocco: nel portafoglio aveva la cocaina

Ancora lavoro per i carabinieri di Falconara che, dopo l’arresto nel pomeriggio di sabato di un 55enne sorpreso con la droga in casa e nel furgone – lo stesso che ha poi tentato di chiudere i miliari dentro la sua abitazione per fuggire –, hanno sorpreso un altro uomo di 35 anni, abitante in Lombardia ma residente nelle Marche per ragioni di lavoro, in possesso di quattro dosi di cocaina che erano custodite all’interno del portafogli per cercare di nasconderle.

Il controllo è avvenuto venerdì, ma se n’è saputo di più ieri. A tradire il giovane un atteggiamento nervoso, quando è stato fermato ad un posto di blocco su strada da parte dei militari falconaresi.

E in effetti la perquisizione degli uomini guidati dal comandante Giuseppe Esposito ha permesso di rinvenire lo stupefacente, poi sequestrato.

Il 35enne è stato segnalato alla Prefettura.

Intanto continua in maniera incessante l’attività di contrasto delle violazioni della normativa sugli stupefacenti che i carabinieri della Tenenza di Falconara stanno portando avanti per scongiurare lo spaccio di droga e frenare il consumo anche tra i più giovani.

In pieno centro abitato, gli stessi carabinieri hanno intercettato un 21enne extracomunitario che è risultato sprovvisto del permesso di soggiorno: sarà espulso.