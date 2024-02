Lo show in maschera tra festa e coriandoli

Un’invasione di maschere, colori e costumi ieri in centro a Falconara per ‘La Città di Carnevale’. A trionfare sono stati Harry Potter, i Pirati e il gruppo ‘La fabbrica della bontà’, che si sono aggiudicati la gara delle maschere e dei buoni spesa da utilizzare da Unieuro. ‘La fabbrica della bontà’, maschera creata dalla scuola Marconi, ha conquistato anche un buono messo in palio da Pro loco Falconamare e dal gruppo di commercianti ‘I love shopping’ da spendere nelle cartolerie falconaresi.

Lo stesso premio è stato vinto da tutti i gruppi mascherati delle scuole: ‘La diversità’ degli asili nido di Falconara e ‘Antico Egitto’ e ‘Gli egiziani’ della Mercantini. Premi speciali sono andati a ‘La fruttivendola’ della piccola Jennifer e ai Minions. Sul palco per le premiazioni la presidente del Consiglio comunale, Vincenza De Luca, la vicesindaco Valentina Barchiesi e l’assessore alla Cultura Marco Giacanella, mentre il sindaco Stefania Signorini era assente per ragioni di salute. La manifestazione si è aperta alle 14.30 con la sfilata dei gruppi mascherati e dei carri provenienti da Chiaravalle e Montemarciano: Willy Wonka e la fabbrica del cioccolato, Barbie, Clash Royale, Kung Fu Panda, Harry Potter e Perla nera.

A vigilare sulla manifestazione i militi della Croce Gialla, i volontari della Protezione civile e gli agenti della polizia locale, che sono intervenuti in modo tempestivo anche in occasione di un inconveniente a uno dei carri (Willy Wonka, ndr), evitando che un guasto al generatore, che ha provocato molto fumo, provocasse conseguenze sulla manifestazione. Niente di tutto ciò: solo festa e divertimento per bambini e famiglie.