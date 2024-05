Lo spettacolo della Grotta Azzurra. Drone filma i lavori per il sentiero

Riapre al pubblico lo stradello che dalla Panoramica conduce alla suggestiva spiaggia della Grotta Azzurra. L’amministrazione comunale, attraverso l’impresa incaricata dell’appalto, ha portato a termine parte dell’intervento che prevede la delicata messa in sicurezza di tutta la falesia che dalla zona del quartiere Adriatico conduce al Monte Cardeto. Un’opera non ancora conclusa, ma intanto è importante la riapertura al pubblico del percorso che potrà condurre già da oggi i tanti bagnanti, perlopiù anconetani, fino alla splendida costa rocciosa oltre il Passetto. L’intervento è costato oltre 1,2 milioni di euro ed è partito al tempo della precedente amministrazione comunale di centrosinistra; un altro dei capitoli progettuali partiti con la guida della sindaca Mancinelli che adesso vengono portati a termine dalla giunta Silvetti in piena continuità tecnico-operativa. Per lanciare la comunicazione smart e social, il Comune ha caricato sul suo sito internet (poi divulgato appunto attraverso i canali della rete sociale) un video di 50 secondi di forte impatto. Nelle immagini, anch’esse davvero suggestive, registrate da un drone si può innanzitutto ammirare la bellezza della costa anconetana in quel tratto. C’è poi la parte tecnica in cui vengono mostrati gli step dell’intervento, in particolare la realizzazione di un intrico di reti per oltre 5mila metri in modo da rinforzare una volta per tutte la delicata falesia che in passato ha causato problemi e allarmi. Ora parte di quei lavori di contenimento del dissesto idrogeologico e messa in sicurezza della falesia sono terminati. Un cantiere soggetto a più proroghe, nel tratto del Cardeto sovrastante l’area della Grotta Azzurra. Perciò nell’ultimo fine settimana di maggio, come da programma, sarà di nuovo praticabile il sentiero che conduce alla popolare spiaggia rocciosa. La chiusura si era resa necessaria perché il passaggio di persone risultava assolutamente incompatibile con la sicurezza del cantiere in corso, in presenza di lavori, molto complessi e articolati eseguiti anche mediante elicottero per il carico/scarico del materiale. La spiaggia della Grotta Azzurra è stata aperta e chiusa a più riprese volte dalla fine del secolo scorso per motivi di sicurezza.

Dal 1996 risulta interdetta sia al transito sia allo stazionamento delle persone a seguito di una ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto di Ancona: riaperta nel 2015 per i lavori di realizzazione della pavimentazione dello stradello, è stata chiusa e riaperta in più occasioni. Nel 2022, infine, ne era stata disposta la chiusura temporanea a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento ‘Opere di Tutela Ambientale della Falesia di Ancona - Interventi per il Dissesto Idrogeologico - Messa in Sicurezza Tratto Zona Cardeto’ e di nuovo prolungata la chiusura con una serie di ordinanze, dato il protrarsi dei lavori, ormai in fase di ultimazione. Resta chiusa l’area del parco del Cardeto adiacente al Presidio della Marina militare sempre per consentire i lavori in altre parti della falesia.