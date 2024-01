"Lo stesso odore che si sente alla raffineria"

"Un odore fortissimo, mai sentito così". A parlare un residente nella zona più alta di Marina che ha segnalato il fenomeno. Ma il vicesindaco Andrea Tittarelli spiega: "Le ultime segnalazioni risalgono a fine dicembre". Sul posto polizia locale e vigili del fuoco.

"L’Arpam – spiegavano ieri dalla giunta Bartozzi - ha trasmesso gli esiti di un sopralluogo effettuato anche a Montemarciano ( Marina e Gabella), in seguito a segnalazioni pervenute per odori molesti riconducibili a idrocarburi presumibilmente provenienti dalla ditta raffineria Api. Nella relazione conseguente al sopralluogo, del 5 gennaio viene evidenziato che il personale Arpam ha avvertito l’odore caratteristico riconducibile alla raffineria esclusivamente nei pressi della stessa. L’intensità dell’odore percepito è risultata la medesima usualmente avvertibile nei pressi della raffineria, in assenza di emergenze o incidenti".