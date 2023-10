Lo Zoo visto da destra: "Solo battute su un palco. Da donna non mi sento ferita. Ma vedo tanta ipocrisia"

"Come donna posso dire che, se ogni critica, ogni battuta, ogni commento lo avessi preso sul personale e gli avessi permesso di minare la mia autostima beh, di me, da 30 anni a questa parte, sarebbe rimasto ben poco. Lo show finché rimane tale, su un palco, ciascuno di noi è libero di andarlo a vedere o meno". Angelica Lupacchini, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, interviene sulle polemiche scaturite in seguito allo spettacolo clou della Notte Bianca di sabato scorso, ossia lo Zoo di Radio 105 a cui hanno partecipato migliaia di persone, in larga parte giovani e giovanissimi. Una serie di battute, alcune delle quali effettivamente irricevibili, pronunciate sul palco dai dj del noto network, non sono piaciute all’opposizione di centrosinistra che ha stigmatizzato la cosa. La Lupacchini, anche dall’alto del suo ruolo di presidente della VI Commissione che ha al suo interno anche la delega dei ‘Grandi eventi’, dice la sua a 360°. "Leggendo le polemiche sul giornale e sui social – spiega la consigliera di Fratelli d’Italia – la prima cosa che mi viene in mente è quanto non vada mai bene ciò che si fa e quanta ipocrisia regni su questa terra. Condivisibile o meno, lo show di Radio 105 era solamente uno dei tanti eventi in programma quella sera: dal concerto Archi a Santa Maria della Piazza ai concerti in piazza Pertini, piazza Roma, la musica reggae e latina fino a tarda notte in piazza Roma, DJ set al porto. Cioè, ce n’era davvero per tutti i gusti. È un gioco conosciuto quello di guardare il dito quando si indica la luna cui spesso molti si prestano. La Notte Bianca è stata un successo. La partecipazione è andata oltre le aspettative, non ci sono stati disagi di ordine pubblico, la viabilità non ha creato intoppi, la sicurezza era presente e garantita ovunque nella città e non ci sono stati problemi. Per questo motivo, capisco che l’opposizione li voglia creare i problemi. In fondo la democrazia è anche questo, leggere e accettare anche i commenti negativi all’evento, ma le critiche servono per crescere". La Lupacchini conclude rimarcando un concetto: "La Notte Bianca è stato un evento cui gli anconetani hanno ampiamente risposto, che chiedevano da tempo e a cui l’amministrazione Silvetti ha saputo rispondere. Questo è e rimane un fatto".

Più o meno sulla stessa linea dell’assessore con delega ai ‘Grandi eventi’, Angelo Eliantonio, che ieri, dopo le polemiche, si è limitato a postare un suo pensiero accompagnato da un video della serata di sabato 7 ottobre. Nel testo Eliantonio non fa riferimento diretto alle polemiche, ma il riferimento traspare dalle sue parole: "Per capire il valore di un evento bisogna tenere in considerazione anche altri fattori oltre a quelli più visibili. Di nuovo migliaia di persone nel capoluogo e nessun disagio particolare alla viabilità, nessun allarme di ordine pubblico e città pulita il giorno dopo. Godiamoci questo risultato perché è il successo di una città intera: la nostra. Conta solo questo".

Pierfrancesco Curzi